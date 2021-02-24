بلدية تؤمن اللقاح لابناء البلدة

أعلنت بلدية بشمزين - الكورة في بيان ، "انها تسعى وبدعم من الأيادي البيض الى تأمين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ل 100 شخص من الفئة العمرية التي تتجاوز الخمسين عاما"، مؤكدة انه " من المتوقع وصول اللقاح أواخر شهر آذار. ودعت الراغبين بالإتصال على الأرقام التالية :70090038 - 03732690 ليتم تسجيل أسمائهم وأخذ البيانات اللازمة".