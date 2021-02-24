لبنان

844 خدمة للدفاع المدني في الهيئة الصحية خلال 24 ساعة

Lebanon 24
24-02-2021 | 15:44
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 844 خدمة مختلفة خلال 24ساعة الماضية.

توزعت على الشكل التالي:

- 70خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة
- تجهيز 13حالة وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن)
- 31 خدمة تعقيم
- 33 نشاطا توعويا
- 517 خدمة تدخل منزلي اسعافي
- 139خدمة اعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر)
- 41 خدمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية


بالاضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز".


واشارت الى أن "عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 44762 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه باصابته او مخالط)، ودفن 1404 متوفي بالفيروس من اصل 4446 في لبنان، بالاضافة الى 52200 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة.الخ".
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