18
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كشافة الرسالة شكلت غرفة عمليات لمكافحة التسرب النفطي
Lebanon 24
24-02-2021
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "كشافة الرسالة الاسلامية" في بيان، انه "تلبية للدعوة التي وجهتها هيئة الرئاسة في حركة "أمل" بعد اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ نبيه بري، لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ومتطوعيه كافة ولجمعية الرسالة للاسعاف الصحي وسائر الجمعيات والأندية البيئية، ضرورة وضع إمكاناتهم بتصرف المجلس الوطني للبحوث العلمية مواكبةً للتداعيات الكارثية التي سببها تسرب المواد النفطية على الساحل الجنوبي وصولا إلى العاصمة بيروت من إحدى الناقلات التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة، عقدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية اجتماعا طارئا للقيادة العامة للجمعية والمفوضيات في الأقاليم، تم في خلاله البحث في الآليات والخطوات العملانية لمواكبة تداعيات هذه المجزرة البيئية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية".
وأشار البيان الى "أنه "تم التوافق على تشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات مختصة لمؤازرة المجلس الوطني للبحوث العلمية في إجراءاته وخطواته كافة في مكافحة تداعيات هذه الكارثة البيئية بكل جوانبها".
وأكدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيانها "أن خلية الأزمة المنبثقة عن الإجتماع الطارئ ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة هذه القضية من كل جوانبها بما يتوافر لديها من إمكانات".
تابع
الأكثر قراءة
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
20:19 | 2021-02-23
23/02/2021 08:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
13:15 | 2021-02-24
24/02/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:39 | 2021-02-23
23/02/2021 10:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
22:24 | 2021-02-23
23/02/2021 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالات بالجملة
Lebanon 24
استقالات بالجملة
04:42 | 2021-02-24
24/02/2021 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:46 | 2021-02-24
حبيش: للمشاركة في تحرك بكركي
18:44 | 2021-02-24
توزيع التعويضات مستمر
18:41 | 2021-02-24
اعتصام لجمعية أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في ساحة الجديدة غدا
18:34 | 2021-02-24
اخلاء كورنيش صور البحري من المارة التزاما بقرار التعبئة
18:29 | 2021-02-24
عون تابع التسرب النفطي جنوباًً... هذا ما طلبه
18:06 | 2021-02-24
انطلاق حملة التلقيح في الطبابة العسكرية.. من هو أول من تلقى الجرعة؟
فيديو
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
24/02/2021 18:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
24/02/2021 18:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
24/02/2021 18:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact