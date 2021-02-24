لبنان

كشافة الرسالة شكلت غرفة عمليات لمكافحة التسرب النفطي

Lebanon 24
24-02-2021 | 15:28
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 أعلنت "كشافة الرسالة الاسلامية" في بيان، انه "تلبية للدعوة التي وجهتها هيئة الرئاسة في حركة "أمل" بعد اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ نبيه بري، لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ومتطوعيه كافة ولجمعية الرسالة للاسعاف الصحي وسائر الجمعيات والأندية البيئية، ضرورة وضع إمكاناتهم بتصرف المجلس الوطني للبحوث العلمية مواكبةً للتداعيات الكارثية التي سببها تسرب المواد النفطية على الساحل الجنوبي وصولا إلى العاصمة بيروت من إحدى الناقلات التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة، عقدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية اجتماعا طارئا للقيادة العامة للجمعية والمفوضيات في الأقاليم، تم في خلاله البحث في الآليات والخطوات العملانية لمواكبة تداعيات هذه المجزرة البيئية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية".

وأشار البيان الى "أنه "تم التوافق على تشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات مختصة لمؤازرة المجلس الوطني للبحوث العلمية في إجراءاته وخطواته كافة في مكافحة تداعيات هذه الكارثة البيئية بكل جوانبها".

وأكدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيانها "أن خلية الأزمة المنبثقة عن الإجتماع الطارئ ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة هذه القضية من كل جوانبها بما يتوافر لديها من إمكانات".
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