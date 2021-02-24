في بلدة الخرايب... سوري يسقط من الطابق الثاني

قضى السوري أ. ف. في بلدة الخرايب، اثر سقوطه من الطبقة الثانية أثناء عمله في تكحيل الحجر الصخري، وهو من سكان البلدة.

وقد نقلته سيارة اسعاف تابعة لـ"كشافة الرسالة الاسلامية" الى مستشفى الراعي. وعلى الفور، حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.