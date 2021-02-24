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لبنان
قائد الجيش بحث وسفيرة أستراليا في التعاون بين جيشَيْ البلدين
Lebanon 24
24-02-2021
|
17:09
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأسترالية في لبنان Rebekah Grindlay، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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