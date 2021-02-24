رئيس التفتيش المركزي: الرقابة الرقمية تصوب اهداف الخطة الوطنية للتلقيح للعدالة المجتمعية

شدد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، خلال محاضرة مع دكاترة واساتذة وطلاب كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف، على "قيمة الرقابة الرقمية التي يقوم بها التفتيش المركزي وفعاليتها في الاضاءة على الخلل لتصويبه وتتبع مكامنه وصياغة الحلول والتوصية بها الى الوزارة المعنية، كما هو الحال في مراقبة المفتشية العامة الصحية في التفتيش المركزي للخطة الوطنية للتلقيح، حيث تم اصدار تقارير تضمنت عدة شوائب مع اقتراح الحلول الواجب اتخاذها من وزارة الصحة وعلاقتها مع المستشفيات ومراكز التلقيح".



ولفت الى أنه "من أبرز هذه الشوائب ضبط اعداد اللقاحات التي اعطيت في بعض المستشفيات من خارج المنصة خلافا للاصول، ومن هذه الحلول ما تضمنه التقرير الاخير للتفتيش المركزي الصادر في 23/02/2021 لجهة ادراج التقرير اليومي لحركة المخزون على المنصة وتزويد التفتيش بهذا التقرير يوميا، تكثيف الدعوات لحجز المواعيد وذلك لزيادة حركة التلقيح في المراكز، ادراج العيادة المتنقلة كمركز على المنصة وتنظيم عملها من خلال المنصة وبرمجة كل مراحل الخطة الكترونيا على المنصة للحد من التدخل البشري مع الاحتفاظ بخط ساخن لتلبية الحالات الطارئة".



وأكد ان "التعاون الرقابي مع الخطة الوطنية من شأنهما ايصال اللقاح الى المواطن بعدالة مجتمعية بعيدة عن كل المحسوبيات واعادة الثقة بين المواطن والادارة".



للاطلاع على تقارير التفتيش المركزي حول حملة اللقاح:



https://www.cib.gov.lb/sites/default/files/التقرير%20اليومي%2023%20شباط%202021.pdf





https://www.cib.gov.lb/sites/default/files/التقرير%20يومي%20حول%20حملة%20اللقاح_22%20شباط%202021_.pdf





https://www.cib.gov.lb/sites/default/files/التقرير%20الاسبوعي%20الاول%20لمرحلة%20التلقيح_0.pdf

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