مجموعات من الحراك رفعت صورة محمد شعبان في ذكرى أربعين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات من "الحراك" رفعت، صورة محمد شعبان في ساحة الشهداء عصر اليوم، "تكريما لروحه"، في مرور 40 يوما على وفاته.

وألقت رولا حوري وملحم شحيمي ووسيم القادري كلمات اعتبروا فيها ان محمد شعبان

"هو شهيد الثورة وبطل من ابطالها ومن ثوار اقليم الخروب، وهو دائما حي فينا"، مشددين على "استكمال مسيرته الوطنية وعلى استمرار "ثورة 17 تشرين" حتى تحقيق كل المطالب واهداف الثورة".

وقالوا أنه "شهيد الاهمال الصحي والفشل في ادارة الملفات الصحية غير المقبولة، لذا نحن من مجموعات الثوار نخلده برفع صورته في ساحة الشهداء في بيروت".