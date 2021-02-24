لبنان

مجموعات من الحراك رفعت صورة محمد شعبان في ذكرى أربعين

Lebanon 24
24-02-2021 | 17:17
A-
A+
Doc-P-797032-637497842779011216.jpg
Doc-P-797032-637497842779011216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات من "الحراك" رفعت، صورة محمد شعبان في ساحة الشهداء عصر اليوم، "تكريما لروحه"، في مرور 40 يوما على وفاته.

وألقت رولا حوري وملحم شحيمي ووسيم القادري كلمات اعتبروا فيها ان محمد شعبان "هو شهيد الثورة وبطل من ابطالها ومن ثوار اقليم الخروب، وهو دائما حي فينا"، مشددين على "استكمال مسيرته الوطنية وعلى استمرار "ثورة 17 تشرين" حتى تحقيق كل المطالب واهداف الثورة".
وقالوا أنه "شهيد الاهمال الصحي والفشل في ادارة الملفات الصحية غير المقبولة، لذا نحن من مجموعات الثوار نخلده برفع صورته في ساحة الشهداء في بيروت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:46 | 2021-02-24
18:44 | 2021-02-24
18:41 | 2021-02-24
18:34 | 2021-02-24
18:29 | 2021-02-24
18:06 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website