بشمزين خالية من الكورونا.. واللقاح يصلها قريبا

تشتد الأزمة اللبنانية من كل اتجاهاتها ومن مختلف زواياها، لتبقى المبادارات الفردية او الخاصة بارقة أمل في زمن الشح والسواد المسيطر.

نشرت بلدية بشمزين في الكورة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" خبرا مفاده انها ستحاول تأمين 100 لقاح روسي لابناء البلدة، فاتصل "لبنان24" برئيس البلدية الدكتور فوزي كلاش، الذي رأى ان "واجب البلدية في هذه الظروف الصعبة ان تقف الى جانب المواطنين على الرغم من الامكانيات الضئيلة المتوفرة".

وأضاف "نحن في بلدية بشمزين، مع بداية جائحة كورونا خصصنا صندوقا خاصا يموّل من مغتربي البلدة الذين ساهموا بقدر استطاعتهم للمحافظة على صحة وسلامة ابناء بشمزين المقيمين.

وفي السياق عينة نحن اليوم بالتعاون مع أحد مغتربي البلدة سنقوم باستيراد مجموعة من اللقاحات الصينية من دولة الامارات العربية،إضافة الى مجموعة أخرى من اللقاح الروسي مباشرة من روسيا"، ولهذه الغاية نقوم اليوم بالتنسيق مع وزارة الصحة للتسريع في فتح المجال امام القطاع الخاص لاستيراد اللقاحات، واننا اذ نعّد الجداول الخاصة بابنائنا الراغبين في تلقي اللقاح، بدأنا التنسيق مع مستشفى" الكورة" ومستشفى "هيكل"، حتى نتمكن من تقديم افضل خدمة للمواطنين."

وعلى صعيد آخر، أكد كلاش ان البلدية " تقدم شهريا مساعدات غذائية وطبية لأكثر من 56 عائلة في البلدة، كما تؤمن البلدية كل المتطلبات اللوجستية لمرضى كورونا بدءا من الآت الاوكسجين وصولا الى الفيتامنات".

يذكر ان بلدة بشمزين ومن حوالي الاسبوع يستقر عداد اصابات الكورونا فيها على الرقم صفر، اي انها اصبحت خالية من الوباء.