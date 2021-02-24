لبنان

انطلاق حملة التلقيح في الطبابة العسكرية.. من هو أول من تلقى الجرعة؟

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:06
A-
A+
Doc-P-797043-637497869685637379.jpg
Doc-P-797043-637497869685637379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش عبر حسابه على موقع تويتر أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الطبابة العسكرية انطلقت  بتلقي رئيسها العميد الركن جورج يوسف والعاملين في قسمي كورونا والطوارئ اللقاح في المستشفى العسكري المركزي ومراكز الطبابة في المناطق ضمن حملة التلقيح التي انطلقت في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:46 | 2021-02-24
18:44 | 2021-02-24
18:41 | 2021-02-24
18:34 | 2021-02-24
18:29 | 2021-02-24
17:55 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website