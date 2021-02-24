انطلاق حملة التلقيح في الطبابة العسكرية.. من هو أول من تلقى الجرعة؟

انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الطبابة العسكرية بتلقي رئيسها العميد الركن جورج يوسف والعاملين في قسمي كورونا والطوارئ اللقاح في المستشفى العسكري المركزي ومراكز الطبابة في المناطق ضمن حملة التلقيح التي انطلقت في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة. pic.twitter.com/AmO03nmkl0
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 24, 2021
انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الطبابة العسكرية بتلقي رئيسها العميد الركن جورج يوسف والعاملين في قسمي كورونا والطوارئ اللقاح في المستشفى العسكري المركزي ومراكز الطبابة في المناطق ضمن حملة التلقيح التي انطلقت في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة. pic.twitter.com/AmO03nmkl0