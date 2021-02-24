انطلاق حملة التلقيح في الطبابة العسكرية.. من هو أول من تلقى الجرعة؟

أعلن الجيش عبر حسابه على موقع تويتر أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الطبابة العسكرية انطلقت بتلقي رئيسها العميد الركن جورج يوسف والعاملين في قسمي كورونا والطوارئ اللقاح في المستشفى العسكري المركزي ومراكز الطبابة في المناطق ضمن حملة التلقيح التي انطلقت في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة.

انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الطبابة العسكرية بتلقي رئيسها العميد الركن جورج يوسف والعاملين في قسمي كورونا والطوارئ اللقاح في المستشفى العسكري المركزي ومراكز الطبابة في المناطق ضمن حملة التلقيح التي انطلقت في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة. pic.twitter.com/AmO03nmkl0 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 24, 2021