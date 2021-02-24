اخلاء كورنيش صور البحري من المارة التزاما بقرار التعبئة

أخلت القوى الامنية الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور من المواطنين. ودعت ممارسي هواية الرياضة على الكورنيش الى "الالتزام بقرار التعبئة العامة للحد من تفشي وباء كورونا". وحذرت الذين لم يمتثلوا وحررت محاضر ضبط في حقهم.ووضعت شرطة بلدية صور حواجز حديدية عند مداخل المدينة، ودققت بالسيارات والآليات الوافدة الى المدينة، وقامت بالتحقق والتدقيق بالأوراق الثبوتية والأذونات، داعية الى احترام قرار التعبئة العامة ووضع الكمامة.