لبنان

اخلاء كورنيش صور البحري من المارة التزاما بقرار التعبئة

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:34
A-
A+
Doc-P-797050-637497886460611263.jpg
Doc-P-797050-637497886460611263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخلت القوى الامنية الكورنيش البحري الجنوبي لمدينة صور من المواطنين. ودعت ممارسي هواية الرياضة على الكورنيش الى "الالتزام بقرار التعبئة العامة للحد من تفشي وباء كورونا". وحذرت الذين لم يمتثلوا وحررت محاضر ضبط في حقهم.

ووضعت شرطة بلدية صور حواجز حديدية عند مداخل المدينة، ودققت بالسيارات والآليات الوافدة الى المدينة، وقامت بالتحقق والتدقيق بالأوراق الثبوتية والأذونات، داعية الى احترام قرار التعبئة العامة ووضع الكمامة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:43 | 2021-02-25
01:28 | 2021-02-25
01:21 | 2021-02-25
01:15 | 2021-02-25
01:07 | 2021-02-25
00:51 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website