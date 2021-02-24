اعتصام لجمعية أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في ساحة الجديدة غدا

اعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان، عن "لقاء ستعقده عند الساعة السابعة من صباح غد الخميس في ساحة الجديدة، امام مبنى البلدية". ودعت وسائل الاعلام الى ملاقاتها في الساحة عند الساعة الثامنة "للاعلان عن خطواتها اللاحقة".واشارت الى ان "هذا التحرك جاء بعد ادراك الجمعية ان امكانيات التفاوض مع ممثلي المنظومة المالية للوصول الى حلول لتطبيق قانون الدولار الطالبي رقم 193 وتطبيق واحترام الدستور اللبناني بتحرير التحويلات المصرفية للطلاب والمودعين، قد باتت امام حائط مسدود تجلى برفض السارق التفاوض مع المسروق، ورفض الناهب التشاور مع المنهوب من خلال رفض ممثلي ما يسمى ب"جمعية المصارف" اللقاء بوفد من أولياء الطلاب، الذين ما زالوا على اصرارهم بضرورة تطبيق القوانين واحترام الدستور واولها القانون 193".واكدت الجمعية اصرارها على "تطبيق هذا القانون بحذافيره كونه الامكانية الوحيدة المتوفرة لإنقاذ آلاف الطلاب، ولأن موقفها المبدئي هو كسر النمطية السائدة في لبنان، وكأن تطبيق القانون هو الاستثناء لا القاعدة، مع إدراكها لأهداف السياسات الاقتصادية المتبعة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود".