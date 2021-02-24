حبيش: للمشاركة في تحرك بكركي

اعتبر النائب هادي حبيش في تغريدة أنّ "دعم مواقف بكركي وغبطة البطريرك واجب وطني"، قائلاً: "على جميع اللبنانيين عموماً والعكاريين خصوصاً المشاركة في هذا اليوم التاريخي".

