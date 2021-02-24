لبنان

حبيش: للمشاركة في تحرك بكركي

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:46
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اعتبر النائب هادي حبيش في تغريدة أنّ "دعم مواقف بكركي وغبطة البطريرك واجب وطني"، قائلاً: "على جميع اللبنانيين عموماً والعكاريين خصوصاً المشاركة في هذا اليوم التاريخي". 
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هادي حبيش

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