وهاب: وزير الصحة أكد انّ كمية اللقاحات ستزيد خلال أيام

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر "تويتر": "إتصل بي وزير الصحة مشكوراً وأبلغني أنه أعطى أذونات عدّة لشركات خاصة لإستيراد اللقاح لكن الشركات لم تتمكن من إستيراده بسبب رفض الشركات المنتجة وأكد أن كمية اللقاحات ستزيد خلال أيام وكان إقتراحي أن يكون لقاحان واحد مجاني وواحد بمقابل".