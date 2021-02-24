لبنان

ما جديد أرقام كورونا في لبنان؟

Lebanon 24
24-02-2021 | 19:27
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكورونا إضافة إلى تسجيل 3513 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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