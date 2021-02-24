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لبنان
بعد مقتل الرقيب أول محمد الأسمر...عائلة الجاني تسلمه للجيش
Lebanon 24
24-02-2021
|
19:33
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بعد مقتل الرقيب أول في الجيش اللبناني "محمد الأسمر" عند مفرق سوق الخضار في عكّار إثر إشكال وقع بينه و بين المدعو "عمر الكسار" على خلفية أفضيلة المرور، أقدمت عائلة الشاب على تسليم الجاني إلى مديرية المخابرات في الجيش لإجراء القضاء المختص بحقه.
وفي بيان العائلة أكدت فيه أنها تحت سقف القانون مقدّمين التعازي لعائلة الفقيد "محمد الأسمر" وللمؤسسة العسكريّة.
وشددت العائلة أن آل الكسار و الأسمر هم عائلةٍ واحدة.
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