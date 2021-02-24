لبنان

أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!

Lebanon 24
24-02-2021 | 19:47
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تمكن المواطن كريم الحسين من بلدة مشتى حسن في عكار من قتل أفعى بطول 2,15 متراً في حديقة منزله في البلدة.

فيما تشهد محافظة عكّار في الآونة الأخيرة خروج كثيف للأفاعي من أوكارها في باطن الأرض بهدف الاصطياد نهاراً وللهروب من حرارة الأرض الداخلية.
 
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أفعى

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