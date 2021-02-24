في البداوي..ملحمة تذبح بقرة نافقة وتبيعها للمواطنين و"الواسطة" تعيد فتحها

قامت دورية من المديرية العامة لامن الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بمداهمة واقفال ملحمة في جبل البداوي بالشمع الاحمر منذ عدة ايام بعد تاكد قيام الملحمة ببيع لحمة من بقرة نافقة.الا ان المفارقة هي اعادة فتح الملحمة بعد يومين وازالة الشمع الاحمر من قبل صاحب الملحمة والعودة الى عمله كالعادة.صاحب الملحمة وهو سوري الجنسية، معروف عنه ارتباطه بأحد الموظفين النافذين في مدينة طرابلس، والذي حصل منه على تصاريح حمل سلاح وتسهيل مرور وغيرها من التصاريح الامنية، اصبح فوق القانون واعاد فتح ملحمة تم اغلاقها مرتين حتى الان بسبب الفساد الغذائي.