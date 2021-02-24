إضاءة المشاعل في صيدا بذكرى استشهاد معروف سعد

أضاءت عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في "مؤسسة الشهيد معروف سعد"، بالذكرى ال46 لاستشهاده، المشاعل في ميدان جمال عبد الناصر - ساحة النجمة في صيدا وعند النصب التذكاري للشهيد. وقرأت الفاتحة عن روحه وأرواح الشهداء.