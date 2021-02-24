لبنان

احتجاجًا على قطع الكهرباء المستمر...متظاهرون يقطعون طريق قصقص

Lebanon 24
24-02-2021 | 21:30
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قطع عدد من المحتجين طريق قصقص بالإطارات والمستوعبات احتجاجًا على قطع الكهرباء المستمر من صباح اليوم.
 
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قصقص

قطع طريق

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