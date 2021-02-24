لبنان

تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟

Lebanon 24
24-02-2021 | 21:33
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أفادت "دائرة التقديرات" في مصلحة الأرصاد الجوية، بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى السبت حيث يتحول الى دافئ نسبيا ومن ثم الى متقلب وماطر أحيانا بداية الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع الخميس صاف إلى قليل الغيوم مع استفرار في درجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات.

وطقس الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وبخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وأما السبت، فيكون الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما وتنشط الرياح أحيانا وبخاصة جنوب البلاد، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
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