سعد: الهوة هائلة بين شعب تطحنه الازمات وحكام تسكنهم الامتيازات

غرد رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": ‏تطعيم نواب بقرار سيادي، ‏هو قرار انتقائي لا سيادي و لا وطني. الأزمة عميقة والهوة هائلة بين شعب تطحنه الأزمات وحكام تسكنهم الإمتيازات".