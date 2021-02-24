لبنان

سعد: الهوة هائلة بين شعب تطحنه الازمات وحكام تسكنهم الامتيازات

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:45
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غرد رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": ‏تطعيم نواب بقرار سيادي، ‏هو قرار انتقائي لا سيادي و لا وطني. الأزمة عميقة والهوة هائلة بين شعب تطحنه الأزمات وحكام تسكنهم الإمتيازات".
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أسامة سعد

لبنان

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