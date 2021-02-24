محمد سليمان استنكر مصادرة أرزاق الناس والتعدي على حقوقهم

استنكر عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان، في بيان، "مصادرة فانات ابناء وادي خالد، على حاجز القوة الامنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود في بلدة شدرا".وقال: "تحت حجة تطبيق القانون وحماية الحدود، تصادر الفانات في داخل وادي خالد منذ مدة، في تعد واضح وظلم مستمر على منطقة كاملة، تدفع ثمن ايوائها اللاجئين في مناطقها، ووسط حالة أقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها المواطن".وأضاف: "هو الظلم والتعدي والاستنسابية في تطبيق القوانين على الفقير في دولة تصادر ارزاق الناس تحت ذريعة حماية حدودها فلتتحمل الدولة ومؤسساتها مسؤولية قرارتها امام وجع الناس والظلم اللاحق بهم".