لبنان

الفرزلي لمالك مكتبي: سؤالك مشبوه...وكومار "كذاب"

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:55
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أوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي انه تسجل على المنصة الرسمية الخاصة بتلقي اللقاح ضد كورونا، وقال: "بعد ان تسجلت اتصلت برئيس اللجنة  الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري".

وفي إطلالة عبر برنامج "احمر بالخط العريض" مع الاعلامي مالك مكتبي عبر قناة  "lbci"، قال الفرزلي: "تم الاتصال بـ26 نائبًا عبر المنصة لتلقي لقاح كورونا وهم ضمن الالية المتبعة لان اعمارهم تتراوح بين الـ70 والـ85""، مؤكداً ان "عملية التلقيح في المجلس تمت تحت إشراف البنك الدولي، وقال: "ممثلة عن البنك الدولي حضرت عملية التلقيح بعكس ما قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار".

وتابع الفرزلي غاضبا: "كومار كذاب ومنافق ويجب ألا يبقى في لبنان".

وعند سؤاله ما إذا كانت الاولوية له او لعامل النظافة في قسم كورونا، ردّ الفرزلي: "سؤالك مشبوه!"

وشدد على ان "ما حصل هو قانوني بامتياز وانا اتحدث باسم المجلس النيابي ولن أعتذر".

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