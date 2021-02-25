لبنان

مصارف ربحت خلال العام الكورونالي

Lebanon 24
25-02-2021 | 00:01
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سجلت بعض المصارف ذات الامتداد الإقليمي والدولي أرباحاً كبيرة، خلال العام الكورونالي المنصرم، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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