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لبنان
تغريدات مُتّفق عليها!
Lebanon 24
25-02-2021
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طُلب من النواب الذين تلقّوا اللقاح، الإسراع إلى إصدار تغريدات أو بيانات، تشدّد على ان اسماءهم أُدرجت على المنصة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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