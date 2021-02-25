لبنان

إصابة مواطن في الهرمل بعد إشكال فردي

Lebanon 24
25-02-2021 | 00:43
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أُصيب المواطن "ش.ف. حمادة" في الهرمل برصاص أطلقه عليه المدعو "ر.و.حمادة" وهو إبن شقيق النائب ايهاب حمادة، وذلك خلال اشكال بينهما على خلفيات قديمة.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فقد نقل المصاب إلى مستشفى البتول في الهرمل في حين يسير الجيش دوريات في المنطقة وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.
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