لبنان

"المستقبل" يقوم اليوم بجولة على المرجعيات الروحية

Lebanon 24
25-02-2021 | 01:07
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ذكرت صحيفة "اللواء" أنه "من المُرتقب ان يقوم وفد من كتلة "المستقبل" النيابية بدءاً من اليوم بجولة على المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية، يبدأها بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدار الفتوى وذلك لشرح مواقف الرئيس الحريري وتوجهاته من موضوع التشكيل والعوائق والعراقيل التي تعترض ولادة الحكومة الجديدة، والجهود والمساعي التي يقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان في مواجهة الازمة الحالية".
المصدر: اللواء
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