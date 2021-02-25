أشارت أوساط سياسية عبر "اللواء" إلى ان "الرئيس المكلف سعد الحريري متمسّك بموقفه من حكومة من 18 وزيراً من الاخصائيين، وفقاً للمبادرة الفرنسية، وان كل ما يطرح خلاف ذلك غير صحيح، وان ما تمّ ترويجه أخيراً مشروع مشكلة، وينم عن سوء تقدير وسوء نية".