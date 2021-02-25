لبنان

لبنان حاضرٌ في محادثات باريس

Lebanon 24
25-02-2021 | 01:43
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أشارت مصادر مطّلعة عبر "اللواء" الى ان "لبنان حضر في جانب من المحادثات التي اجراها وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا في باريس والذي تحول رباعيا من خلال مشاركة وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن عبر"الزوم" منذ أيام".
ووفق المصادر، كان تشديد على ضرورة حل الازمة وتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية التي اعلن وزراء المانيا وبريطانيا واميركا تبنيها ودعمها، وقد تحوّلت مبادرة اوروبية - اميركية تتطلب تنسيقا وتعاونا من اجل استعجال الخطوات لانقاذ لبنان من الانهيار، وكان إجماع على اولوية عدم ربط الملف اللبناني بالتطورات الايرانية، مع اعتبار ان الضغط على طهران من شأنه ان يُشجّع "حزب الله" على تسهيل عملية التأليف.
المصدر: اللواء
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