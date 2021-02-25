لبنان

تراجع

Lebanon 24
25-02-2021 | 04:28
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تراجع احد النواب عن عقد مؤتمر صحافي لتوضيح مجريات عملية التلقيح التي جرت واخذت ضجة كبيرة.
 
المصدر: النهار
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