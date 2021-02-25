مشاركة مطلبية

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Lebanon 24
25-02-2021 | 04:28
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يُتوقّع أن يشارك تنظيم سياسي جنوبي قديم في التحركات المطلبية المقبلة بعد مواقف رئيسه 
 
المصدر: النهار
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