لبنان

تجاوز وتباعد

Lebanon 24
25-02-2021 | 04:38
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اعتبر وزير سابق ان مذكرة "التيار الوطني الحر" الى الفاتيكان تأتي في اطار تباعده مع بكركي  وتبرز كمحاولة التفاف على البطريركية المارونية ما يعمق هذا التباعد
المصدر: النهار
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التيار الوطني الحر

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