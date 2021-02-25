تردد في الانتخابات

يقول مسؤول سياسي في احد الاحزاب المسيحية ان حزبه لا يزال مترددا في خوض الانتخابات النيابية الفرعية اذا حصلت في مواعيدها وهي تفضل تأجيل الاستحقاق لعدم وقوعها في الاحراج.