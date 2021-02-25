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لبنان
تردد في الانتخابات
Lebanon 24
25-02-2021
|
04:38
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يقول مسؤول سياسي في احد الاحزاب المسيحية ان حزبه لا يزال مترددا في خوض الانتخابات النيابية الفرعية اذا حصلت في مواعيدها وهي تفضل تأجيل الاستحقاق لعدم وقوعها في الاحراج.
المصدر: النهار
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