لبنان

تردد في الانتخابات

Lebanon 24
25-02-2021 | 04:38
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يقول مسؤول سياسي في احد الاحزاب المسيحية ان حزبه لا يزال مترددا في خوض الانتخابات النيابية الفرعية اذا حصلت في مواعيدها وهي تفضل تأجيل الاستحقاق لعدم وقوعها في الاحراج.
المصدر: النهار
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