أظهر تقرير المفتشية الصحية والاجتماعية في التفتيش المركزي ان مستشفى رياق الحكومي الذي أعلنت وزارة الصحة انها أوقفت اعتماده كمركز للتلقيح، لم يكن مدرجاً من الأساس ضمن مراكز التلقيح ما طرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بقائمة المراكز المعتمدة.