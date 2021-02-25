ردة فعل عكسية

تردد أنّ ردة فعل أحد المعنيين إزاء تلقيح بعض النواب، جاءت رداً على اعتراض اللجان النيابية على بنود الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم الأسر الأكثر فقراً وتخفيض العمولة من 6% إلى1%.

