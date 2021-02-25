لبنان

ردة فعل عكسية

Lebanon 24
25-02-2021 | 04:50
A-
A+
Doc-P-797150-637498286712807779.jpg
Doc-P-797150-637498286712807779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تردد أنّ ردة فعل أحد المعنيين إزاء تلقيح بعض النواب، جاءت رداً على اعتراض اللجان النيابية على بنود الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم الأسر الأكثر فقراً وتخفيض العمولة من 6% إلى1%.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
هل تفكرين بتجميد البويضات؟ طبيب لبناني يكشف عن ابتكار جديد
lebanon 24
25/02/2021 07:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحبر الأعظم في العراق قريباً... لبنان الغائب الأبرز
lebanon 24
25/02/2021 07:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة عن الفقر والانتحار في لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
lebanon 24
25/02/2021 07:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ديبلوماسي خليجي يسأل: ما الذي يدفع اللبنانيين الى الاصرار على الحريري؟
lebanon 24
25/02/2021 07:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجان النيابية المشتركة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2021-02-25
07:30 | 2021-02-25
07:03 | 2021-02-25
06:49 | 2021-02-25
06:42 | 2021-02-25
06:40 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website