بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)

في اطلالته امس ضمن برنامج" احمر بالخط العريض" عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، للرد على الحملة التي طالته وعددا من النواب على خلفية اخذ اللقاح في مقر مجلس النواب، بدا نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي شديد التوتر والانفعال، حيث وجه اتهامات مباشرة لممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار، قائلا ان ممثلة عن البنك الدولي حضرت عملية التلقيح بعكس ما قال كومار".

واتهم الزميل الإعلامي مالك مكتبي بالكذب وبتوجيه اسئلة مشبوهة قبل ان يقفل الاتصال.

View this post on Instagram

A post shared by LBCI Lebanon (@lbcilebanon)





وامس ايضا انسحب الفرزلي من حلقة تلفزيونية مماثلة احتجاجا، متهما مقدم البرنامج بعدم السماح له بأخد وقته في الحديث.

ونهارا كان الفرزلي متوترا ايضا في مؤتمره الصحافي في مجلس النواب.

وقد قوبل كلام الفرزلي بحملة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.