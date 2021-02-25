14
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دولار للدقيقة.. نقابة الأطباء: "ضريبة" على المرضى!
Lebanon 24
25-02-2021
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "نقابة الأطباء: «ضريبة» على المرضى!": "في 12 كانون الثاني الماضي، وافق مجلس نقابة الأطباء في بيروت، بالإجماع، على مشروع «خدمة الاتصال المدفوع» (callmed) بالأطباء المُنتسبين إلى النقابة، وتلزيمه لشركة Arbooster التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أيمن جمعة. ووفق ما ورد في محضر اللجنة الإدارية (1/2021)، تم تحديد بدل الخدمة للمُتصلين من خارج لبنان بدولار أميركي للدقيقة الواحدة، فيما يُفرض على المُقيمين في لبنان اشتراك شهري بقيمة 7500 ليرة (الاقتراح الأساسي كان يقضي بفرض خمسين ألف ليرة شهرياً!).
حتى الآن، لم تُعلن النقابة موعد بدء تنفيذ المشروع الذي يواجه تحفّظ بعض أعضاء مجلس النقابة (تغريد حاج علي، جورج روحانا وحسين الخنسا) عن توقيت القرار في ظلّ الظروف الصحية والاقتصادية الحالية، ومعارصة قسم كبير من الأطباء لأسباب عدة، أبرزها «تفرّد مجلس النقابة في اتخاذ القرار والاكتفاء بتصويت مجلس النقابة من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، خصوصاً أن إلزامية القرار تُعدّ مسّاً بخصوصية الطبيب الذي لم يؤخذ رأيه»، بحسب أحد الأطباء المعترضين على المشروع.
المُفارقة أن مسودة القرار نصّت في بندها الثاني على «إلزامية الخدمة»، بمعنى أن تشمل أرقام هواتف كل الأطباء المُنتسبين إلى النقابة، فيما نصّت في الوقت نفسه على ضرورة إرسال رسالة إلى الأطباء «لإعلامهم عن الخدمة، ومن لا يرغب بها لا نعطي رقمه للشركة»، وفي ذلك التباس واضح يستوجب التوضيح". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
13:15 | 2021-02-24
24/02/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
15:00 | 2021-02-24
24/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:48 | 2021-02-25
جولة الصباح الاخبارية: الانذار الأخير لقاحياً وجه الى لبنان... والعين على بكركي سياسياً
07:30 | 2021-02-25
اطلالة الوزير هدفها ترقيع غلطة مستشاره
07:03 | 2021-02-25
رمي قنبلة يدوية في التبانة.. وإصابة طفل (صور)
06:49 | 2021-02-25
الجيش يواجه الضغوط الاقتصادية بهذه التدابير
06:42 | 2021-02-25
الحبر الأعظم في العراق قريباً... لبنان الغائب الأبرز
06:40 | 2021-02-25
الحريري: فليتواصل جبران مع أحمد
فيديو
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
25/02/2021 07:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact