لبنان

التلقيح يسير ببطء.. اللقاح الروسي يصل بنيسان و"جونسون" بأيلول

Lebanon 24
25-02-2021 | 06:09
A-
A+
Doc-P-797157-637498304907878522.jpg
Doc-P-797157-637498304907878522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت هديل فرفور في "الأخبار": نحو 25 ألفاً فقط تلقوا اللقاح حتى يوم أمس، وهو معدّل بطيء جداً يستوجب إعادة النظر في تسيير عملية التلقيح وتفعيل عمل المنصة من أجل الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة، في ظلّ واقع وبائي حرِج مع استمرار تسجيل أعداد مرتفعة في الإصابات اليومية تزامناً مع استئناف الحياة الطبيعية. فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3513 إصابة (14 منها وافدة) من أصل 19 ألفاً و133 فحصاً، فيما سُجّلت 62 وفاة رفعت عدد الضحايا إلى أكثر من 4500. ورغم أن نسبة إيجابية الفحوصات لا تزال أقل من تلك التي اعتاد لبنان تسجيلها (18% بعدما كانت شبه ثابتة عند أكثر من 20%). إلّا أن المؤشرات المُقلقة لا تزال تُنذر بالخطر، أبرزها تلك المُتعلقة بأعداد الحالات الحرجة المُقيمة في غرف العناية الفائقة، والتي لا تزال تتجاوز الـ900 حالة.
من هنا، بات لزاماً إيلاء ما يُعرف بـ «دبلوماسية اللقاح» أهمية قصوى. المُشرف على «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين شدّد على أهمية تسريع المفاوضات مع الدول لتأمين أكبر عدد من اللقاحات، لتسريع عملية التمنيع.
في هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري لـ«الأخبار» إن دفعة من لقاح «استرازينيكا»، استوردتها وزارة الصحة عبر منصة «كوفاكس»، ستصل في الأسبوع الأول من آذار. على أن يصل بالتزامن نحو خمسين ألف جرعة من اللقاح نفسه مخصصة للجامعة اللبنانية بموجب اتفاقية عقدتها إدارتها مع وزارة الصحة لتلقيح أهل الجامعة.
البزري حثّ على «تعميم» مبادرة «اللبنانية» لتسريع عملية التحصين المُجتمعية. وفي ظلّ إصرار الشركات المُصنّعة على حصرية التعامل مع وزارة الصحة، فإن على المؤسسات الراغبة في استيراد اللقاحات للعاملين فيها، وفق البزري، التواصل مع وزارة الصحة التي تقوم بالنيابة عنها بتأمين الكميات اللازمة لها، «ويصبح من الممكن استيراد الكثير من اللقاحات». وأشار إلى أن وصول اللقاح الروسي لا تزال دونه عراقيل «دبلوماسية» مرتبطة بالمُفاوضات ولن يصل إلى لبنان «قبل شهر نيسان». أما لقاح «جونسون»، فقد وافقت اللجنة مبدئياً عليه، «لكنه لن يصل إلى لبنان قبل أيلول المُقبل نظراً لأسباب عدة من ضمنها الموافقات المطلوبة لاعتماده».
المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2021-02-25
07:30 | 2021-02-25
07:03 | 2021-02-25
06:49 | 2021-02-25
06:42 | 2021-02-25
06:40 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website