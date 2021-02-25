لبنان

موفد عوني زار الراعي سرا ومهّد لهذا الامر

Lebanon 24
25-02-2021 | 06:16
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كتبت جويل بو يونس في الديار" ان موفدا من التيار الوطني الحر هو الناشط السياسي ناجي حايك، حط قبل القوات اللبنانية، لكن بعيدا عن الاعلام في بكركي الثلاثاء والتقى على مدى ساعة من الوقت البطريرك الراعي شارحا له بعض الهواجس، ومؤكدا ان التيار يتلاقى مع غبطته في مواقف كثيرة. وتشير المعلومات الى ان التواصل البرتقالي قائم دائما مع الراعي الذي يتفهم بالمقابل بعض هواجس التيار الوطني الحر. هذا اللقاء السري استبق ومهد للقاء العلني الذي سيجمع اليوم صباحا وفدا من التيار الوطني الحر بالبطريرك الراعي في بكركي".
المصدر: الديار
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