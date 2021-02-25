14
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هذا مضمون المذكرة العونية الى البابا فرنسيس
Lebanon 24
25-02-2021
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "نداء الوطن": "علم أنّ المذكرة التي رفعها رئيس "التيار الوطني" إلى البابا فرنسيس عبر السفير البابوي في لبنان، تضمنت مناشدة باسيل للبابا وضع يده على الملف اللبناني ورعاية حل لأزمته انطلاقاً من كونها "أزمة وجودية مسيحية" تشكل تهديداً لحقوق المسيحيين في البلد، شاكياً في الوقت عينه إلى البابا مسألة النازحين واللاجئين وداعياً إياه إلى العمل مع المجتمع الدولي على إخراجهم من لبنان لكونهم يشكلون العبء الأثقل على خزينته العامة والتحدي الديموغرافي الأكبر لمسيحييه، ومتجاهلاً في الوقت نفسه ان حكومة حسان دياب الموالية للتيار و8 آذار لم تفعل شيئاً مع حليفتها دمشق في هذا الاطار.
واستفسرت «الديار» من النائب سيزار ابي خليل امس عن الرسالة الخطية التي بعثها التيار الى قداسة البابا، فأجاب انها تنطلق من موقعنا السياسي والمسؤول في ضوء موقف قداسته الذي افرد فقرة خاصة في 8 شباط عن لبنان، وتحدث فيها عن دور المسيحيين في لبنان والشرق، وما يشكله من نسيج رابط بين لبنان والمنطقة، وعن التنوع المميز في لبنان، ودعوته ايضا المسؤولين الروحيين والسياسين للعمل بشفافية من اجل لبنان واللبنانيين.
وعما اذا تطرقت الرسالة الى الموضوع الحكومي اكد ابي خليل انها لم تتناول هذا الموضوع، فنحن نرى ان الحكومة شأن داخلي ونعمل في هذا الاطار. واذا ابدت الفاتيكان او اي دولة المساعدة مثلما فعلت فرنسا فنحن نقدر ونرحب، لكن مثل هذه المساعدة لا تدخل في تفاصيل الحكومة ولا تندرج اصلا في اطار الاملاءات".
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
13:15 | 2021-02-24
24/02/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
15:00 | 2021-02-24
24/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:48 | 2021-02-25
جولة الصباح الاخبارية: الانذار الأخير لقاحياً وجه الى لبنان... والعين على بكركي سياسياً
07:30 | 2021-02-25
اطلالة الوزير هدفها ترقيع غلطة مستشاره
07:03 | 2021-02-25
رمي قنبلة يدوية في التبانة.. وإصابة طفل (صور)
06:49 | 2021-02-25
الجيش يواجه الضغوط الاقتصادية بهذه التدابير
06:42 | 2021-02-25
الحبر الأعظم في العراق قريباً... لبنان الغائب الأبرز
06:40 | 2021-02-25
الحريري: فليتواصل جبران مع أحمد
فيديو
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 07:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 07:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
25/02/2021 07:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact