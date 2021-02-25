لبنان

سعيد: حيط بكركي مش واطي

Lebanon 24
25-02-2021 | 06:37
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قلل النائب فارس سعيد من اهمية رسالة باسيل إلى الفاتيكان، مشيرًا في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى انه لا يعتقد ان الفاتيكان الذي قاد السينودس من أجل لبنان ورفعه إلى درجة الرسالة كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني "يمكن أن يتأثر بأي خيار لجهة سياسية معينة، فخيارات الفاتيكان استراتيجية لها علاقة بتشجيع المسيحيين للانخراط بمحيطهم العربي وعدم مشاكسة الغالبية الاسلامية في المنطقة، وضرورة الحفاظ على العيش المشترك"، واصفا الالتفاف الحاصل حول بكركي بأنه "جاء ليقول أنه لا يحق لأحد التفكير بأن بكركي تمزح في المواقف الوطنية والسيادية، وأن حيط بكركي مش واطي"، معتبرا عودة بكركي للمسرح الوطني "ضمانة لجميع اللبنانيين وخاصة المسيحيين".
 
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