الحبر الأعظم في العراق قريباً... لبنان الغائب الأبرز

كتب منير الربيع في صحيفة "الجريدة الكويتية" يتحضر العراق لاستقبال البابا فرنسيس، ستكون الصورة بالغة الدلالة والأهمية، لبنان أحد أكبر المتحسرين والخاسرين، وهو الذي كان يفترض أن يكون وجهة أولى لمثل هذه الزيارات، ومنه ينطلق البابا في زياراته، مثلما حصل عندما زار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لبنان ومنه زار سوري، إنها الزيارة الثانية لبابا الفاتيكان للشرق الأوسط، ولا يكون لبنان حاضرا على جدول زياراته. الرسالة بالغة المعالم حول سوء الوضع اللبناني، خاصة أن العراق يحتضن زيارات عربية متعددة، يعود إلى آفاقه العربية بعد غربة طويلة، يعمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إعادة تثبيت قاعدة العلاقات العربية المشتركة، بتحسين العلاقات مع دول الخليج وخصوصا السعودية، ومن خلال وضع أسس لتفاهم ثلاثي عراقي مصري أردني، يخرجه من السيطرة التامة للنفوذ الإيراني، كل هذه التطورات هي التي تجعل بلاد الرافدين قبلة دولية للسياسيين ورجال الدين.المحطة الأساسية في زيارة البابا هي اللقاء مع المرجع الشيعي في النجف الأشرف، وفي ذلك رسالة أيضاً، ليست فقط حول الحفاظ على التعايش المشترك الإسلامي المسيحي، إنما موقف بالغ الدلالة يتلاقى عليه الفاتيكان مع جهات دولية أخرى حول رفعة مواقف المرجع الذي كان داعماً لتظاهرات العراقيين الرافضين للهيمنة الخارجية، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية. في هذا الوقت، سيكون لبنان في عداد المتفرجين والمتحسرين، فهو لم يعد يستقطب اهتمام العالم.