لبنان

عباس ابراهيم في بكركي عصرا.. وهذه أهداف الزيارة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2021 | 08:30
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علم "لبنان 24" ان زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى بكركي اليوم موعدها الخامسة عصرا حيث سيلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في اطار الجهود والمساعي التي يقوم بها ابراهيم على خط بعبدا - بيت الوسط لمعالجة الازمة الحكومية ، بدفع من حزب الله والرئيس نبيه بري.

 

وسيناقش اللواء ابراهيم مع البطريرك الراعي نتائج الاتصالات الحكومية الجارية ومسائل مرتبطة بتداعيات المواقف الاخيرة للبطريرك الراعي.

 

ووفق المعلومات فان تواصلا كان حصل في الساعات الماضية بين  بكركي واللواء ابراهيم، لتبديد المناخات السلبية التي تركها رد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله على الراعي في موضوع الحياد والمؤتمر الدولي.

 

وقد حرص ابراهيم، على نقل اجواء لبكركي تفيد ان "لا نية لحزب الله في تصعيد الموقف ضدها  بل يحرص على استمرار التواصل معها"، كما نقل اجواء  من بكركي مفادها "ان كلام الراعي ليس موجها ضد السيد نصر الله بل اتى حرصا على لبنان".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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