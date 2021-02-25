تحرك شعبي نحو بكركي السبت.. واتصالات مكثفة قد تتوّج بمفاجأة

تستمر التحضيرات الحزبية والمدنية والشبابية للتحرك الشعبي المقرر السبت امام بكركي دعما لمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وقد دعت المجموعات المنظمة للتحرك وعددها 20 الى التجمع عند الثالثة بعد الظهر في بكركي تحت عنوان" نعم لمبدأ الحياد، نعم لمؤتمر دولي من اجل لبنان ودعما للمواقف السيادية الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي".

ووفق معلومات " لبنان 24" فان حزبي "الكتائب" و" القوات" تركا حرية الخيار للحزبيين والمناصرين لجهة المشاركة في التحرك او عدمه ، الا ان مجموعات من الحزبين تقوم بإرسال رسائل نصية على هواتف المناصرين والمحازبين لدعوة الراغبين منهم بالتوجه الى بكركي السبت.

وتشدد الرسائل غير الموقعة باسم الحزبين على وجوب إعتماد العلم اللبناني كشعارٍ وحيد في هذا التجمُع، بالإضافة الى الإلتزام بالوقاية والكمامة أثناء الوقفة التضامنية".

كما ترددت معلومات غير مؤكدة عن عزم مجموعات من "التيار الوطني الحر" على المشاركة ايضا في هذا التحرك، وان القرار النهائي يتخذ بعد زيارة وفد قيادة التيار الى بكركي عند العاشرة صباح اليوم.

في المقابل وجه "حزب الوطنيين الأحرار" دعوة رسمية وعلنية الى المحازبين والمناصرين واللبنانيين للمشاركة في التجمع، وهو في الاساس من صمن المجموعات العشرين المنطمة للتحرك.

ووفق معلومات "لبنان 24" فان اتصالات مكثفة نشطت بعيدا من الاضواء للبحث في امكان الغاء التحرك لاعتبارات مرتبطة بالوضع الصحي والاقفال العام، وايضا بالوضع الامني واضطرار القوى الامنية الى التشدد في مواكبة التحرك نحو بكركي، بعدما اكدت بكركي انها ليست الجهة الداعية الى التحرك". وفهم من هذه الاتصالات انه "ربما سيصار الى توجيه نداء لشكر المنظمين على عاطفتهم والطلب اليهم تأجيل التحرك بداعي الظروف الصحية".