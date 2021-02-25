طائرة مساعدات مصرية للجيش.. عكر: هباتكم خففت أوجاع الناس

حطت عند الثامنة والنصف صباحا في القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة مساعدات مصرية محملة بمواد طبية وغذائية مقدمة من الدولة المصرية الى الجيش. وكان في استقبالها وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال نائبة رئيس الحكومة زينة عكر ، سفير مصر ياسر علوي ، العميد سيمون ابو جنيد ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط ، الملحق العسكري في السفارة المصرية العميد صلاح جنيدي وعدد من اركان السفارة.وبعد تسلم المساعدات قالت عكر: "باسم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق اول محمد زكي وسفير مصر الدكتور ياسر علوي والشعب المصري الحبيب على هذا الدعم الطبي الذي يقدمونه اليوم للجيش اللبناني . فالمساعدات الطبية والإنسانية التي وصلت من مصر الى لبنان بعد انفجار الرابع من آب المشؤوم، ساهمت وخففت كثيرا وجع الناس وخصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها".أضافت: "شكر كبير الى الجيش المصري والشعب المصري الشقيق وجميع المسؤولين على هذه المبادرة السخية. لدينا علاقات قوية وتاريخية وقديمة بين مصر ولبنان وستستمر بالطبع مع الأجيال القادمة".بدوره قال علوي: "لقد وصلت اليوم الدفعة الجديدة من الجسر الجوي المصري الممتد منذ انفجار المرفأ في بيروت في الرابع من آب الماضي ، وهذه الدفعة مقدمة تحديدا للجيش اللبناني الشقيق ، وتتضمن موادا طبية ودوائية تم اعدادها بالتنسيق مع الأشقاء في الجانب اللبناني بالإضافة الى نحو خمسة اطنان من المواد الغذائية" .وتابع: "الجسر الجوي كما ذكرنا، ممتد منذ الرابع من آب الماضي وهو مستمر ما دامت الحاجة اليه، ونحن حاضرون دائما وهذا واجبنا بل اقل من الواجب تجاه لبنان الشقيق ، ونحن حاضرون دائما مع الأشقاء ومصر تسخر كل امكاناتها لدعم الأشقاء في لبنان لتجاوز هذه المرحلة".ثم تسلمت عكر درعا تذكارية من جنيدي.