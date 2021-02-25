لبنان

ليا غطست في احدى البرك المتجمدة في أعالي كفردبيان.. فيديو يشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:24
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نشر مذيع الطقس في الـ lbci جو القارح فيديو عبر حسابه على تويتر عن الشابة ليا دحروج التي غطست في احدى البرك المتجمدة في فقرا كفردبيان.

 

وعلّق القارح على الفيديو بالقول: بعد ما بلشت الصيفية غطسة جريئة للصديقة ليا دحروج في مياه احدى البرك المتجمدة بالامس في فقرا كفردبيان.

 
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