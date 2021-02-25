لبنان

كيف علّق البزري على تبريرات وزير الصحة؟

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:27
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أكد رئيس لجنة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أن البنك الدولي ليس بوارد وقف تمويل اللقاح للبنان.
 
وأشار البزري في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" الى لقاء بين مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوما رجا ووزير الصحة حمد حسن لمناقشة التجاوز الحاصل لخطة التلقيح سيليه لقاء مع البزري لتسجيل الملاحظات.
 
وتعليقاً على تبريرات وزير الصحة قال البزري إن وجهة نظر حسن مغايرة لوجهة نظره شارحاً أن المعايير المعتمدة لتحديد الأولويات عالمياً مختلفة عمّا تمّ اعتماده في لبنان بموافقة الجميع. البزري اعتبر أن ما حصل في المجلس النيابي منذ يومين إساءة للصورة التي دأبت اللجنة على رسمها لعملية التلقيح حول الشفافية واعتماد المعايير والأولويات، آملاً في ألا يتكرر هذا التجاوز للتوصيات العلمية التي كانت قد توافقت عليها جميع السلطات.
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