لبنان

فضيحة اللقاحات لم تكن السبب الرئيس لإستقالة البزري.. هذا ما كشفه نقيب الأطباء

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:32
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جدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف المطالبة بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التلقيح، مطالباً في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" بإيضاحات حول عدم استخدام الـ 25 ألف جرعة من اللقاح في مراكز التلقيح المعتمدة.
 
وأشار الى أن التجاوزات مستمرة لخطة التلقيح فيما المطلوب الالتزام بالأولويات وتسريع العملية، معتبراً أن عدد الذين تلقوا اللقاح لا يزال قليلاً فيما المطلوب الوصول الى مناعة مجتمعية تفوق الثمانين في المئة قبل أن يتحور الفايروس ولا يعود اللقاح فعالاً عليه.
 
وحول استقالة الدكتور عبد الرحمن البزري أشار أبو شرف الى أن فضيحة تلقيح النواب لم تكن السبب الرئيس لها بل التطبيق البطيء للخطة وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة.
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