لبنان

بالتفاصيل.. هكذا سيكون طقس نهاية شباط

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:53
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المرتفع السيبيري يستقرّ فوق غرب روسيا وشرق اوروبا بقيم ضغط تلامس 1041hpa، يقابله في اوروبا الضغط الأطلسي المرفع (الآزوري)، ما يؤدي الى انحراف الأمطار نحو الدول السكاندينافية وشمال غرب روسيا ومن ثم البحر الأسود، وسوف تعاني اوروبا من قلة المنخفضات الجوية خلال الأيام المقبلة وينعكس هذا السيناريو، سلباً، على لبنان والمنطقة حتى نهاية الشهر.

 

 

طقس لبنان والمنقطة، مشمس قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستكون على الشكل التالي

على الساحل: 19  نهاراً و 13 درجة ليلاً

في البقاع: 15 نهاراً و 3 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 3 ليلا

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و -1 ليلا

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 15 و 20 كم  في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: بين 67 و 75%

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