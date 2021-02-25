لبنان

مروّج ينشط في مناطق المتن على متن درّاجة آلية.. هذا مصيره

Lebanon 24
25-02-2021 | 10:07
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صـدر عــن المـديريـة العـامة لقـوى الأمـن الداخـلي  ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملف مكافحة المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة، توافرت لديها معلومات حول نشاط بارز لمروّج مجهول الهوية، يقوم ببيع المخدرات على متن دراجة آلية لعددٍ كبير من الزبائن في منطقة المتن.

 

 على أثر ذلك، كثّفت دوريات الشعبة الاستقصاءات والتحريات وتوصّلت الى تحديد هويته، ويدعى: -ع. ع. (مواليد عام 1988، سوري)

 

بتاريخ 18-2-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نصبت له إحدى دوريات الشعبة كميناً محكماً في بلدة المنصورية، فتمكّنت من توقيفه على متن الدّراجة الآلية، جرى ضبطها.

 

كما ضُبط الجهاز الخلوي الذي يستخدمه في عمليات الترويج، مبلغ مالي حصيلة هذه العمليات، وكمية من المخدّرات، عبارة عن:

 

 /330/ غ. كوكايين معدّة للترويج وموضّبة داخل أظرفة وعلب بلا ستيكية.

/133/ غ. حشيشة الكيف.

/50/ حبة "NEODOL".

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في بلدة المنصورية والمناطق المجاورة لها، وذلك لصالح أحد التجّار في منطقة البقاع، العمل جارٍ لتوقيفه.

 

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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